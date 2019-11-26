В Москве презентовали фильм о великом Яшине. Что о нём думают семья и "Динамо"?

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялся премьерный показ художественного фильма о легенде мирового футбола Льве Ивановиче Яшине. Как это было — читайте в нашем репортаже.

Фильм режиссёра Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет в широкий прокат 28 ноября. Пока же его представили только узкому кругу.

На премьерный показ в Москве пришли не только актёры, принявшие участие в этой картине, но и известные спортсмены, среди которых — легендарный Никита Симонян, Алексей Смертин, Владимир Пильгуй, Николай Толстых, а также комментатор Дмитрий Губерниев. И, конечно, премьеру посмотрели руководители, тренерский штаб и футболисты "Динамо".

Футболисты "Динамо" на фильме о Льве Яшина pic.twitter.com/366BDEPljX — Life | Спорт (@sport_lf) November 26, 2019

Среди посетивших премьеру игроков были даже легионеры босниец Тони Шунич и натурализованный бразилец Жоаозиньо. Правда, по-русски они понимают и говорят прекрасно.

Пришедшие зрители даже успели сделать фото на память с некоторыми игроками.

Актёр Александр Фокин, сыгравший Яшина, перед просмотром фильма рассказал, как он готовился к этой роли.

— До 14 лет я бегал на школьном стадионе, играл с друзьями в футбол. Когда уже стал старше, то футбол отошёл на второй план. И вот теперь для съёмок мне опять пришлось полюбить этот вид спорта, — признался актёр. — Мне помогло, что я физически был уже хорошо подготовлен. Я люблю спорт. Поэтому работал больше в плане техники, чем над физикой. То, как Лев Иванович стоял в воротах, как держал руки, — это мы уже с Васей Фроловым (внуком Яшина, тренером вратарей. — Прим. Лайфа) вместе примеряли, тренировались.

Помимо него в фильме сыграли такие известные актёры, как Алексей Гуськов, Евгений Дятлов, Алексей Кравченко и Александр Самойленко. Относительно самого фильма рецензий давать не будем. Скажем только, что во время просмотра зал несколько раз взрывался аплодисментами.

По окончании сеанса дочь Льва Яшина Ирина Фролова поделилась с Лайфом своими впечатлениями.

— Всё очень понравилось. Понятно, что это художественный фильм, но многое было как в жизни. Очень хорошо передали то время. Красивыми получились кадры. Актёры хорошо сыграли. Что меня особенно тронуло? Всё! Вот папа в воротах, когда его лицо крупно, глаза, дождь, мяч... Красиво! Я кое-что всё-таки помню, поэтому было трогательно, — сказала Ирина.

После фильма своим мнением с нами поделился и главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

— Фильм очень понравился! Я советую всем посмотреть его. И главное — он будет интересен не только людям из спортивной сферы. Ведь это ещё кино про любовь, жизнь, несгибаемый характер великого вратаря. Фильм максимально приближен к реальным фактам, которые были в жизни Льва Ивановича.

Понравилась великолепная игра актёров, которые, на мой взгляд, сумели передать характеры главных героев, причём как Льва Ивановича, так и Валентины Тимофеевны. Также стоит отметить прекрасные съёмки и работу всех людей, которые участвовали в работе над фильмом. Они все большие молодцы, спасибо им, — сказал Лайфу Новиков.