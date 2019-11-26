Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности

Российский лидер "синерубашечников" за последние 10 игр восемь раз набирал более одного очка за матч.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашнем льду в овертайме одержал победу над "Миннесотой Уайлд" — 3:2. Главным героем встречи стал российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.

Tony DeAngelo snipes home a BEAUTY to win it! RANGERS WIN IN OVERTIME!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/VmbdGo40rJ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 26, 2019

За последние 10 игр Артемий восемь раз набирал более одного очка за матч. Подобным достижением 17 лет назад в составе "Рейнджерс" отметился знаменитый российский хоккеист Павел Буре.

В нынешнем сезоне Панарин в 22 матчах регулярного чемпионата забросил 12 шайб и сделал 18 голевых передач.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Миннесота Уайлд" — 3:2 ОТ (1:0; 0:1; 1:1; 1:0)