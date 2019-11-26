Евро, ЧМ по хоккею и финал Лиги чемпионов. Что WADA хочет забрать у России?

Случилось то, чего мы боялись: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло следы изменений в пробах из российской лаборатории. Из-за этого Россия может получить самый глобальный бан в истории. Нас хотят лишить не только собственного флага на Олимпиаде, но и забрать право проведения масштабных соревнований.

Что случилось?

Всё началось после суперуспешной для России Олимпиады-2014 в Сочи. Россию заподозрили в махинациях с допингом, последовал тот самый доклад Макларена и частичные недопуски до Игр 2016 и 2018 годов. В сентябре 2018 года Россия наконец-то выполнила все требования WADA, и нам вернули статус Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА).

Однако было лишь одно условие: предоставить полный доступ к данным московской лаборатории, чтобы удостовериться, что никаких подмен допинг-проб больше не было и нет. Доступ был предоставлен, но после проверки WADA выяснилось, что следы вмешательства всё же есть.

Чем это грозит?

WADA — это не та организация, с которой можно договориться, тем более что сейчас агентство получило ещё больше власти. После прошедших скандалов во Всемирном антидопинговом кодексе появился пункт, согласно которому WADA может отстранять спортсменов от участия в Олимпиаде без участия МОК (как это было в 2018 году). Такое право антидопинговое агентство получает, если полномочная организация конкретной страны лишается статуса соответствия Кодексу WADA. Что, собственно, сейчас и грозит РУСАДА.

Сейчас Россию хотят отстранить от всех международных соревнований на четыре года. То есть не только забрать возможность участия для российских спортсменов, но и лишить Россию права проведения этих самых турниров. Из-за этого наша страна может лишиться:

Чемпионата Европы по футболу 2020 года (Санкт-Петербург — город-хозяин, Россия уже обеспечила себе право участия). Финала Лиги чемпионов по футболу 2021 года (Санкт-Петербург выиграл право проведения). Чемпионата мира по хоккею 2023 года (тоже должен был пройти в Санкт-Петербурге). Чемпионата мира по волейболу 2022 года (города-хозяева — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск). Чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года (должен был пройти в Казани). Универсиады 2023 года (городом проведения выбран Екатеринбург).

*Турниры 2025 года попадают в эту категорию, потому что право на их проведение Россия получила сейчас, то есть в попадающие под категорию сроки.

Олимпиады — отдельный случай. Скорее всего, нас ждёт уже традиционная, к сожалению, схема с частичным допуском спортсменов (только тех, которые докажут, что никак не причастны к допинг-истории), но и то под нейтральным флагом. России, как страны, на главных играх четырёхлетия не будет, а вот отдельные представители нашей страны право участия могут сохранить.

Кроме того, в список турниров, в которых Россия (возможно) не сможет принять участия, входит и чемпионат мира по футболу 2022 года. FIFA тоже подчиняется WADA, поэтому санкции могут распространиться и на футбол. Хотя пока так и неясно, были ли среди заменённых проб анализы кого-то из футболистов.

Всё уже решено?

Нынешние санкции WADA — пока только рекомендации. Однако уже совсем скоро они могут превратиться в реальное наказание. Всё решится после исполкома Всемирного антидопингового агентства, который состоится 9 декабря. На заседании в Париже обсудят доклад комитета по соответствию, который изучал базу российской лаборатории, и вынесут вердикт о судьбе российского спорта на ближайшие четыре года.

Перспективы того, что WADA внезапно решит не накладывать на Россию санкции, прямо скажем, призрачные. Мало того, что к нам и так повышенное внимание со стороны проверяющих, так ещё и единственное условие, которое от нас требовалось, мы не выполнили. Поэтому, как пишут инсайдеры, исполком почти наверняка примет все рекомендованные комитетом меры. А значит, нас ждёт самый большой бан в истории нашего спорта.

Что делать?

В этой ситуации России не остаётся ничего, кроме как оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде. На это будет дан 21 день. То есть до конца 2019 года должна решиться спортивная судьба России на ближайшие четыре года. Нам предстоит доказать, что то единственное условие, по которому с нас решили снять все санкции и восстановить в правах, было нарушено непреднамеренно. Что изменения, внесённые в базу антидопинговой лаборатории, были случайностью или их и вовсе не было. А сделать это будет очень непросто.