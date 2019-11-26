Геркус — о действиях WADA: Мы переживаем Третью мировую войну

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Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Бывший президент футбольного "Локомотива" Илья Геркус у себя в "Твиттере" прокомментировал рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем Третью мировую. Ну пусть лучше так, отметил Геркус.

Ранее WADA опубликовало на своём сайте рекомендации по введению жёстких санкций в отношении России. Нас могут лишить проведения и участия в крупных спортивных соревнованиях, включая футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов. Само заседание исполкома WADA, где будет принято решение, состоится 9 декабря.

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