Геркус — о действиях WADA: Мы переживаем Третью мировую войну

Бывший президент футбольного "Локомотива" Илья Геркус у себя в "Твиттере" прокомментировал рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Если, как говорят, спорт это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так... https://t.co/djc93iLrCu — Илья Геркус (@ilgerkus) November 26, 2019

— Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем Третью мировую. Ну пусть лучше так, — отметил Геркус.

Ранее WADA опубликовало на своём сайте рекомендации по введению жёстких санкций в отношении России. Нас могут лишить проведения и участия в крупных спортивных соревнованиях, включая футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов. Само заседание исполкома WADA, где будет принято решение, состоится 9 декабря.