"Пенсионерка" Туктамышева удивила мир чистым четверным тулупом

Возрастная фигуристка уже имеет в своём арсенале один прыжок из категории ультра-си.

В фигурное катание пришла новая волна юных фигуристок, которые сметают старое поколение суперсложными элементами. Однако и бывшие чемпионки, которых уже списывают со счетов, сдаваться не собираются. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, которую в её неполные 23 года уже считают "пенсионеркой" в фигурном катании, готова дать бой молодым соперницам. Ученица тренера Алексея Мишина на тренировке чисто исполнила четверной тулуп — прыжок из категории ультра-си, которым во всём мире стабильно владеют только две фигуристки: Анна Щербакова и Александра Трусова.

В арсенале Туктамышевой есть ещё один сложный прыжок, который во всём мире умеет исполнять считанное число фигуристок, — тройной аксель. Если Елизавета сможет вывести на стабильный уровень и четверной тулуп, то она будет готова навязать серьёзную борьбу, казалось бы, непобедимым соперницам на чемпионате России в Красноярске, который пройдёт с 24 по 30 декабря.

Вокруг четверных прыжков давно идут серьёзные споры: якобы они слишком сложны для девушек, а потому травмоопасны. Однако после того, как Трусова и Щербакова начали стабильно исполнять их на соревнованиях, фигуристки во всём мире пытаются следовать их примеру. При этом специалисты говорят о том, что многооборотные прыжки легче даются молодым спортсменам, а в более зрелом возрасте — почти невозможны. Однако Туктамышева, которая сейчас является одной из самых взрослых фигуристок во всём мире, кажется, готова опровергнуть эту теорию.

В этом сезоне Туктамышева заняла два третьих места на этапах Гран-при и не сумела попасть в финал.