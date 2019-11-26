МОК поддержит жёсткие санкции в отношении России

Речь может идти о тотальном бане для всего российского спорта: отстранении от соревнований и запрете на их проведение.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства пришёл к выводу о внесении изменений в данные московской лаборатории и рекомендовал отстранить Россию от всех соревнований на четыре года. Решение об этом ещё придётся принять исполкому WADA 9 декабря. Однако сейчас стало известно, что Международный олимпийский комитет намерен поддержать самые жёсткие санкции в отношении России.

— Международный олимпийский комитет осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными Московской антидопинговой лаборатории перед передачей их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в январе 2019 года. Данная манипуляция — это атака на надёжность всего спорта, это ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жёсткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию, — говорится в сообщении МОК.

Кроме того, МОК намерен сообщить о манипуляциях в Совет Европы, но при этом отмечает, что причастность ОКР к внесённым изменениями не доказана. Кроме того, МОК снова запросил необработанные данные московской базы, чтобы досконально всё выяснить и не допустить отстранения "чистых" российских спортсменов.

МОК просит российские власти предоставить необработанные данные московской лаборатории.

Ранее WADA опубликовало на своём сайте рекомендации по введению жёстких санкций в отношении России. Нас могут лишить проведения и участия в крупных спортивных соревнованиях, включая футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов. Само заседание исполкома WADA, где будет принято решение, состоится 9 декабря.