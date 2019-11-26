ФХР: Мы всегда выступали за чистый спорт

Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации WADA запретить российским спортсменам в течение четырёх лет участвовать в международных соревнованиях.

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление относительно рекомендаций Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов.

— Мы всегда выступали за чистый спорт. Российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды России, регулярно проходят проверку. Допинг-пробы проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные WADA, — ежегодно берётся более 400 проб. И это взаимодействие будет расширено.

ФХР тесно сотрудничает с ИИХФ по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров и многим другим. ФХР имеет полное взаимопонимание по всем темам, касающимся развития хоккея, — говорится в заявлении.

Напомним, россиян могут отстранить от международных соревнований на четыре года, а также ввести запрет на проведение турниров на территории России.

В ФИФА высказались о возможном отстранении сборной России