Дубль Афиногенова помог "Динамо" разгромить "Локомотив"

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Фото © Twitter / HC Dynamo Moscow

Подопечные Владимира Крикунова одержали пятую победу в последних шести встречах.

Московское "Динамо" в Петровском парке со счётом 4:1 переиграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем у победителей отметился 40-летний нападающий Максим Афиногенов, для которого этот матч стал 200-м в составе бело-голубых. Форвард на девятой минуте встречи открыл счёт, мощно выстрелив из левого круга вбрасывания, а за полторы минуты до финальной сирены ветеран динамовцев отправил шайбу уже в пустые ворота ярославской команды.

По одному голу в составе динамовцев оформили нападающие Дмитрий Яшкин (32') и Владимир Брюквин (39'). Единственную шайбу у железнодорожников в середине второго периода забросил Артур Каюмов.

Благодаря этой победе "Динамо" набирает 41 очко и поднимается на третью строчку в Западной конференции. "Локомотив" с 35 баллами замыкает кубковую восьмёрку на Западе.

  • Регулярный чемпионат КХЛ
  • "Динамо" (Москва) — "Локомотив" (Ярославль) — 4:1
  • "Трактор" (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3
  • "Металлург" (Магнитогорск) — "Барыс" (Нур-Султан) — 1:2 ОТ
  • "Северсталь" (Череповец) — "Динамо" (Рига) — 1:2 ОТ
  • "Динамо" (Минск) — "Адмирал" (Владивосток) — 2:3 ОТ
  • "Йокерит" (Хельсинки) — "Амур" (Хабаровск) — 4:1
  • "Автомобилист" (Екатеринбург) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:4
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