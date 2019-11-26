Дубль Афиногенова помог "Динамо" разгромить "Локомотив"

Московское "Динамо" в Петровском парке со счётом 4:1 переиграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дублем у победителей отметился 40-летний нападающий Максим Афиногенов, для которого этот матч стал 200-м в составе бело-голубых. Форвард на девятой минуте встречи открыл счёт, мощно выстрелив из левого круга вбрасывания, а за полторы минуты до финальной сирены ветеран динамовцев отправил шайбу уже в пустые ворота ярославской команды.
🎯 Максимально точный выстрел!#МыДинамо #ГолДинамо pic.twitter.com/L8YGDAu6Oh— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 26, 2019
По одному голу в составе динамовцев оформили нападающие Дмитрий Яшкин (32') и Владимир Брюквин (39'). Единственную шайбу у железнодорожников в середине второго периода забросил Артур Каюмов.
Благодаря этой победе "Динамо" набирает 41 очко и поднимается на третью строчку в Западной конференции. "Локомотив" с 35 баллами замыкает кубковую восьмёрку на Западе.
- Регулярный чемпионат КХЛ
- "Динамо" (Москва) — "Локомотив" (Ярославль) — 4:1
- "Трактор" (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3
- "Металлург" (Магнитогорск) — "Барыс" (Нур-Султан) — 1:2 ОТ
- "Северсталь" (Череповец) — "Динамо" (Рига) — 1:2 ОТ
- "Динамо" (Минск) — "Адмирал" (Владивосток) — 2:3 ОТ
- "Йокерит" (Хельсинки) — "Амур" (Хабаровск) — 4:1
- "Автомобилист" (Екатеринбург) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:4