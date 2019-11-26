Дубль Афиногенова помог "Динамо" разгромить "Локомотив"

Подопечные Владимира Крикунова одержали пятую победу в последних шести встречах.

Московское "Динамо" в Петровском парке со счётом 4:1 переиграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем у победителей отметился 40-летний нападающий Максим Афиногенов, для которого этот матч стал 200-м в составе бело-голубых. Форвард на девятой минуте встречи открыл счёт, мощно выстрелив из левого круга вбрасывания, а за полторы минуты до финальной сирены ветеран динамовцев отправил шайбу уже в пустые ворота ярославской команды.

По одному голу в составе динамовцев оформили нападающие Дмитрий Яшкин (32') и Владимир Брюквин (39'). Единственную шайбу у железнодорожников в середине второго периода забросил Артур Каюмов.

Благодаря этой победе "Динамо" набирает 41 очко и поднимается на третью строчку в Западной конференции. "Локомотив" с 35 баллами замыкает кубковую восьмёрку на Западе.