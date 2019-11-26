"Локомотив" проиграл "Байеру" в Москве и вылетел из еврокубков

У команды Юрия Сёмина теперь не осталось шансов даже на выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч против "Байера" в Москве стал главным для "Локомотива" в этой еврокубковой кампании. Именно от его исхода зависели дальнейшие перспективы команды Юрия Сёмина. Победа означала бы выход в плей-офф Лиги Европы, ничья или поражение со счётом 0:1 или 1:2 — оставляли интригу на последний тур. И только поражение со счётом 0:2 и больше лишало "Локо" всяческих шансов на евровесну.

Фанаты основательно подготовились: заполнили стадион в морозную погоду и устроили яркий перформанс, подгоняя железнодорожников.

И команда с первых минут стала следовать этому призыву, активно атакуя ворота соперника. "Локомотиву" даже удался быстрый гол, но его отменили из-за офсайда. А затем случилось то, что сопровождает красно-зелёных на протяжении всей еврокампании, — невезение. На 11-й минуте из ниоткуда произошёл абсолютно нелепый автогол: Эдер выбивал мяч из своей штрафной после подачи углового, но угодил в Жемалетдинова — 1:0 в пользу "Байера".

На это грустно смотреть. Эдер выбил мяч в Жемалетдинова, а дальше – автогол ❌



Смотрим дальше:https://t.co/nT9k9M6kFu#ЛокомотивБайер pic.twitter.com/sXatBFsGn3 — Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2019

Немцы, которые сами считаются главными неудачниками в футболе, не упустили шанса поиронизировать над ситуацией. Дело в том, что в этой Лиге чемпионов "Байер" забил всего четыре гола, и три из них — автоголы. Теперь с автоголом хотят подписать долгосрочный контракт, чтобы он и дальше радовал немецких болельщиков.

Signing Own Goal on a long-term deal in January https://t.co/Kdh5Bu6NIG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 26, 2019

Но кому было не до шуток, так это "Локомотиву". Железнодорожники прикладывали все усилия, чтобы сравнять счёт, имели стопроцентные моменты, из-за которых даже греющиеся под пледами немецкие комментаторы подскакивали с мест. Однако тут сработало извечное футбольное правило, и забил "Байер". Причём на этот раз сам и на этот раз красиво — Свен Бендер с лета заколотил мяч в дальний угол ворот Гильерме в начале второго тайма — 2:0 в пользу немцев.

Гол, который еще больше усложнил задачу «Локо». Бендер в касание точно пробил в дальний угол 😣



Прямой эфир:https://t.co/fh9ZHafegs#ЛокомотивБайер pic.twitter.com/xB5o9dVlzJ — Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2019

Особых инструментов для изменения ситуации на поле у Юрия Сёмина из-за травм не было, пришлось даже выпускать молодого Куликова и не на 100 процентов готового Смолова. Но они перевернуть всё с ног на голову не смогли.

0:2 — "Локомотив" проигрывает дома и окончательно теряет шансы на евровесну. Из-за разницы мячей в личных встречах (2:3) выше "Байера" теперь не подняться даже в случае победы над "Атлетико" в Мадриде.

Лига чемпионов, 5-й тур.

"Локомотив" — "Байер" — 0:2.

Голы: Жемалетдинов 11' (0:1, автогол), Бендер 54' (0:2).