Роналду украл модную фишку у Миранчука

Португальский нападающий "Ювентуса" вышел на матч Лиги чемпионов в ободке, как у россиянина.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на матч против "Атлетико" с необычным для себя аксессуаром. Португалец решил усмирить непослушные волосы с помощью ободка, чего прежде за ним не замечалось. Примечательно, что предыдущие два матча Лиги чемпионов туринцы проводили с московским "Локомотивом" и игрок железнодорожников Алексей Миранчук использовал точно такой же атрибут.

Напомним, что Миранчук забил в ворота "Ювентуса" два гола, после чего итальянская пресса стала активно сватать россиянина в Турин. Сообщалось даже о принципиальной договорённости между "Юве" и "Локо" о переезде Миранчука в Серию А будущим летом.