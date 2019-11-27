Палач "Локомотива" сумасшедшим выстрелом прошил вратаря почти с нулевого угла

Аргентинец Пауло Дибала мощным ударом со штрафного забил победный мяч в ворота "Атлетико".

После страданий "Локомотива" с "Байером" в Москве две другие команды из этой же группы выясняли, кто же в итоге займёт первое место. В первой встрече между "Ювентусом" и "Атлетико" была зафиксирована ничья, на этот же раз всё решил один-единственный точный удар. Его автором стал аргентинец Пауло Дибала, чьё имя после матча в Турине будет долго сниться в кошмарах болельщикам "Локомотива" (форвард вышел на замену и забил два гола, сделав счёт 2:1 в пользу "Юве").

В этот раз Дибала выдал новый шедевр: мощнейшим выстрелом со штрафного прошил стенку, вратаря и даже, кажется, сетку ворот. 1:0 — "Ювентус" победил и обеспечил себе первое место в этом квартете команд.