Моуринью горячо вернулся в ЛЧ: отыгрался с 0:2 и поставил новый рекорд

"Тоттенхэм" в итоге победил "Олимпиакос" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью провёл второй матч на посту главного тренера лондонского "Тоттенхэма", и на этот раз состоялось возвращение португальца в Лигу чемпионов. Оно получилось в стиле Особенного — по-настоящему горячим. К 19-й минуте "шпоры" проигрывали "Олимпиакосу" со счётом 0:2, однако сумели не только отыграться, но и вырвать победу — 4:2.

⚪️ Comeback! Alli and Kane bring Mourinho's Spurs level against Olympiacos ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/a2hkKWrgp9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2019

Благодаря этому результату "Тоттенхэм" обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Моуринью вышел из группы самого престижного турнира Старого Света уже с шестой командой — это абсолютный рекорд турнира. До этого португалец выводил в плей-офф "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". С "Порту" (2004) и "Интером" (2010) тренер выигрывал турнир.