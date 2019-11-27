Форвард "Баварии" установил рекорд скорострельности ЛЧ: четыре гола за 15 минут

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Фото © twitter/ChampionsLeague

Польский нападающий Роберт Левандовский в этом сезоне забивает больше, чем Месси и Роналду.

Лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовский не пощадил сербскую "Црвену Звезду", отгрузив белградской команде четыре гола (общий счёт — 6:0). Причём на покер у поляка ушло всего 15 минут — это абсолютный рекорд по скорострельности в Лиге чемпионов, четыре гола за такой короткий промежуток времени в этом турнире никто ещё не забивал.

Теперь Левандовский — лучший бомбардир турнира с десятью голами в активе. Но сам поляк считает, что мог сегодня забить и больше.

— Мы были исключительно хороши. Я мог забить ещё два гола, но важно, что мы повеселились. Мы сделали всё, что планировали. Я всегда рад победе, даже если не забиваю, сказал форвард после игры.

В этом сезоне Левандовский наколотил уже 33 гола за 30 матчей. Он положил 16 мячей в ворота соперников по Бундеслиге, 10 раз огорчил команды ЛЧ, шесть раз отличился за сборную Польши и ещё один мяч забил в Кубке Германии.

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