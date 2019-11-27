Скандальный боец из Бразилии снова дерётся в России. Спросили его о противнике

14 декабря промоутерская компания Absolute Championship Akhmat проведёт очередной ивент в Санкт-Петербурге, где одним из самых ожидаемых болельщиками событий вечера станет поединок в полулёгком весе между любимцем местной публики Маратом Балаевым и топовым представителем бразильского ММА Диего Брандао, за которым прочно закрепился статус скандального бойца. И, судя по пути уроженца Форталезы в России, с этим сложно не согласиться…

Экс-представитель UFC получил широкую известность в России в январе 2017 года, дебютировав в организации Fight Nights Global в Дагестане. Соперником Брандао в тот зимний день стал известный российский боец Мурад Мачаев. Выступление южноамериканца стало шоком для горячих фанатов на трибунах: Диего финишировал Душителя экзотическим приёмом под названием "вертолёт".

Это поражение стало вдвойне обидным для болельщиков, ведь в преддверии поединка гость из Бразилии заявлял в интервью, что "готов перебороть весь зал". Не обошлось после боя и без демонстраций средних пальцев, которые то и дело Брандао показывал в сторону дагестанских зрителей, пока преодолевал путь от клетки до раздевалки. В ту же ночь на фуршете в Каспийске у Диего произошла стычка с Шамилем Завуровым, пытавшимся усмирить буйного гостя…

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Спустя четыре месяца Брандао вновь громко заявил о себе, нокаутировав за считаные секунды ветерана российского ММА Венера Галиева на турнире FNG 67 в Екатеринбурге. Как и в Дагестане, в столице Урала бразилец на afterparty вновь показал себя не с самой лучшей стороны, заметно перебрав с алкоголем и то и дело ввязываясь в стычки с различными людьми, включая охранников, таксистов, диджея и даже продюсера FNG Сангаджи Тарбаева.

Чуть позже свет на историю с похождениями Брандао в Екатеринбурге пролил Венер Галиев.

— Мы встретились с ним в клубе на следующий день после боя. Присутствовали люди, принимавшие участие в организации турнира. Брандао пил виски и запивал его водкой — видимо, хотел произвести на нас впечатление. Мы его начали выводить, он упирался, начал кричать: "*** you, Russians!" — вспоминает Галиев.

В сентябре 2017 года Диего провёл свой третий поединок в России, который, как и предыдущие два, не обошёлся без скандала. Брандао вновь пожаловал в Дагестан, выйдя на этот раз в клетку против топового ударника Ахмеда Алиева. Мясник в ходе боя вёл в судейских записках, но уже во втором раунде Диего принял решение не продолжать поединок, сославшись на опасения за свою безопасность…

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Были и пластиковые бутылки, которые то и дело стали залетать в клетку. В знак протеста южноамериканец покинул октагон, тем самым получив техническое поражение.

— Дело не в том, что я боялся Алиева или ещё кого-то. Я боялся, что начнётся перестрелка, так как в зале увидел людей со стволами. Я знал, что легко пройду своего оппонента, но понимал, что там есть люди, которые представляют угрозу, — рассказал свою очень необычную версию произошедшего в Дагестане в интервью Sport24 Брандао.

Этот поединок стал последним для Диего в организации Fight Nights Global, впоследствии бразильский боец перешёл в промоушен ACA, попутно проведя два поединка в Японии и вновь одолев Венера Галиева на турнире RCC. Свой крайний поединок бразилец провёл 4 октября в Грозном, превзойдя чеченского бойца Джихада Юнусова.

Победа в предстоящем в декабре бое против Марата Балаева должна гарантировать 32-летнему бразильцу встречу со своим соотечественником, действующим чемпионом АСА Фелипе Фроесом. Но где гарантия, что после 14 декабря Диего вновь не начудит в России, изрядно перебрав с алкоголем?

— Я рад, что вернулся в Россию. Я чувствую себя очень счастливым. Говоря о своих выступлениях в Дагестане и Чечне, могу сказать, что это было здорово! Я всегда хочу заканчивать свои бои досрочно и радовать людей. Балаев — отличный боец, и я уверен, что мы устроим фейерверк на ACA 103. Я очень доверяю своим навыкам и мощи, поэтому я не считаю, что этот бой будет очень опасным для меня. Я вырос в Бразилии, где уровень повседневной опасности очень высокий, — отметил в эксклюзивном комментарии для Лайфа бразилец.

Безусловно, не такой высокий, как в Дагестане. Да, Диего?