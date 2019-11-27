Футбольный проект Тимати провалился и скоро будет ликвидирован

Футбольное агентство Black Star Sport, которое принадлежит рэп-исполнителю Тимати и его лейблу Black Star, в ближайшее время будет ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается также, что Тимати уже успел выйти из этого бизнеса.
Интересно, что последний пост в инстаграме компании Black Star Sport был опубликован практически год назад — в январе этого года.
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Сегодня свой День Рождения празднует игрок нашего агенства @1yanov ⭐️🔝 Данила является игроком молодежной команды @pfc_cska, игроком @teamrussia 👍🏻 На его счёту 6 мячей в молодёжном первенстве и один гол в юношеской Лиги УЕФА🔥 Поздравляем Данила с праздником, желаем крепкого здоровья, успехов в составе команды, личного саморазвитиям и достижения вершин🔨📈👍🏻 #blackstar #blackstarsport #moscow #russia #cska #цска #uefa
Сама компания была создана в 2017 году. Агентство должно было заниматься продвижением молодых игроков, организовывать корпоративные турниры и развивать детский футбол.