Футбольный проект Тимати провалился и скоро будет ликвидирован

Известный рэпер и его партнёры уже успели выйти из бизнеса, который себя не оправдал.

Футбольное агентство Black Star Sport, которое принадлежит рэп-исполнителю Тимати и его лейблу Black Star, в ближайшее время будет ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается также, что Тимати уже успел выйти из этого бизнеса.

Интересно, что последний пост в инстаграме компании Black Star Sport был опубликован практически год назад — в январе этого года.

Сама компания была создана в 2017 году. Агентство должно было заниматься продвижением молодых игроков, организовывать корпоративные турниры и развивать детский футбол.