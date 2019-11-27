Новый глава WADA уверен, что сборная России сможет сыграть на Евро-2020

Будущий президент WADA Витольд Банька отметил, что, скорее всего, матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в Санкт-Петербурге, а Россия примет участие в турнире.

По его словам, рекомендации WADA касаются массовых мероприятий.

— Рекомендации касаются таких соревнований, как Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионат мира. Отстранение России от финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов вряд ли возможно, — цитирует его слова RMF24.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало лишить Россию участия и проведения крупных турниров. Под возможные санкции могли попасть матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 года.