Провал или проклятие? "Локомотив" опять проехал мимо Европы

Московский "Локомотив" второй год досрочно теряет шансы на евровесну. Однако две лигочемпионские кампании команды Юрия Сёмина серьёзно отличаются. Если в прошлом году железнодорожники получили два разгрома в первых четырёх матчах, то сейчас имели шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов. Всё решили микроэпизоды.

Год назад ставший чемпионом России "Локомотив" вернулся в Лигу чемпионов впервые за 15 лет. Этого события очень долго ждали и возлагали на него большие надежды. Но яркого камбэка не получилось. "Локомотив" проиграл первые четыре матча (два — с разгромным счётом) и потерял всяческие шансы на выход из группы.

"Локомотив" унизили в Лиге чемпионов, но ему это было нужно

Эта ситуация, какой бы тяжёлой она ни была, всё же пошла клубу на пользу. "Локомотив" ударно (в отличие от "Краснодара") провёл концовку чемпионата России и выиграл борьбу за второе место, получив второй шанс в Европе. И на этот раз показал себя совсем другой командой.

Юрий Палыч Сёмин даже в 72 года продолжает работать над собственными ошибками и заставляет команду прогрессировать. В евросезоне 2019/20 "Локомотив" уже не был мальчиком для битья, хотя соперники оказались куда более серьёзными. Если "Байер" по уровню примерно сопоставим с "Шальке", то вот "Ювентус" и "Атлетико" не идут в сравнение с "Порту" и "Галатасараем". Красно-зелёные выглядели не просто достойно, а вполне могли бы рассчитывать на результат куда лучше. Если бы не ряд невероятных событий:

"Локомотив" почти 50 минут вёл у "Ювентуса" в Турине, однако вышедший на замену Пауло Дибала забил два супергола за пару минут — и всё перевернулось.

"Локомотив" до 93-й минуты играл вничью с "Ювентусом" в Москве, но затем опять-таки вышедший на замену Дуглас Коста забил невероятный победный гол.

"Локомотив" мощно начал домашний матч с "Байером" и даже открыл счёт, но гол отменили из-за офсайда. А затем случился нелепый автогол, железнодорожники окончательно расклеились.

Причём если дубль Дибалы в Турине ещё можно списать на класс "Ювентуса", который действительно давил москвичей, то мяч Косты в Москве — это невероятно удачное стечение обстоятельств для туринцев. Во-первых, шли уже последние мгновения встречи, во-вторых, Коста и Игуаин сыграли исключительно классно — гол одного и пас другого представители УЕФА признали лучшими в том туре. В-третьих, до этого момента игра была равной, в том числе и по количеству ударов.

📹 Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

Первый мяч во встрече с "Байером" — тоже совершенно нелогичен. "Локо" давил и был активнее, но от подобных инцидентов никто не застрахован: один игрок попал мячом в другого, случился автогол. Причём для "Байера" автогол соперников стал уже третьим — невероятный фарт для команды, которую называют "Неверкузен" из-за её тотального невезения.

На это грустно смотреть. Эдер выбил мяч в Жемалетдинова, а дальше – автогол ❌



Смотрим дальше:https://t.co/nT9k9M6kFu#ЛокомотивБайер pic.twitter.com/sXatBFsGn3 — Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2019

Одно, другое, третье — и вот "Локомотив" теряет шансы на выход даже в Лигу Европы за тур до конца группового этапа. Даже в случае выездной победы над "Атлетико" в последнем туре и поражения "Байера" от "Ювентуса" команда Сёмина не опередит немцев из-за худшей разницы голов в личных встречах.

"Ювентус" — 13 очков "Атлетико" — 7 очков "Байер" — 6 очков "Локомотив" — 3 очка

При этом, если бы хотя бы одно из вышеописанных событий не случилось, всё могло бы пойти иначе.

Если бы "Локо" удержал ничью с "Ювентусом", то имел бы сейчас четыре очка и шансы на выход даже в плей-офф Лиги чемпионов.

Ничья с "Байером" тоже оставляла бы интригу на последний тур. А победа над немцами и вовсе гарантировала бы попадание в Лигу Европы.

Но этого не произошло. И без того обескровленный кучей травм "Локомотив" заслуживал, чтобы ему повезло хотя бы в чём-то, но лимит удачи железнодорожники, кажется, исчерпали вместе с вот этим чудо-голом Дмитрия Баринова в первом туре.

В итоге "Локомотив" снова остался за бортом еврокубков и продолжил печальную традицию московских клубов: они восемь лет подряд никак не могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Последним, кому это удалось, был ЦСКА Леонида Слуцкого в 2011 году.

— Мы должны обладать более обширным и качественным составом, чтобы была выше ротация и конкуренция. Многие факторы влияют, травмы ведущих игроков в том числе. Я извиняюсь за этот матч! Все выглядели очень плохо. Команды не было во втором тайме. Сейчас главное — потерять как можно меньше очков. Думаю, после Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь по характеру. А сегодня локомотивского духа не было! — сказал после игры главный тренер Юрий Сёмин.

Спорить со специалистом сложно: с составом у "Локомотива" действительно проблемы. Если "Ювентус" может себе позволить выпускать со скамейки запасных игроков, которые в итоге решают исходы матчей, то у "Локо" на замену юный Даниил Куликов из "Казанки".

В прошлом сезоне "Локомотив" действительно оказался не готов к европейским баталиям. Сейчас не везло во многих аспектах. По традиции ждём следующий сезон?