Бывшая супруга хоккеиста сборной России обвинила его семью в похищении детей

Как утверждает Маргарита, на няню их детей напали родственники спортсмена и насильно увезли малышей.

Экс-супруга российского защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию, что родственники хоккеиста напали на няню их детей и насильно увезли малышей, сообщает "Рен ТВ".

По словам бывшей жены спортсмена, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и забрали детей. Они посадили их в машину и увезли в неизвестном направлении. Маргарита уже обратилась за помощью к адвокатам. Она уверена, что детей удерживает отец Никиты.

Узнав о произошедшем, Зайцеву пришлось пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ и срочно вылететь из Канады в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.

Никита с Мариной сыграли свадьбу в 2015 году. В браке у них родились две девочки. В этом году стало известно о разводе супругов. Также СМИ сообщали, что после развода уже бывшая жена хоккеиста намерена отсудить у Зайцева треть его дохода.