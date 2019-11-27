"Я стесняюсь". Игрок "Зенита" попросил партнёра перестать целовать его лысину

Украинский защитник петербургского клуба после таких ритуалов забил три гола в РПЛ.

С появлением в "Зените" защитника Ярослава Ракицкого в команде родилась новая традиция. Магомед Оздоев перед штрафными ударами целовал партнёра по команде в лысину, и тот неизменно забивал после этого голы. Однако теперь своеобразный ритуал прекратился.

— Конечно, я впервые столкнулся с тем, чтобы целовал мужчина перед пробитием штрафного. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь. Ну да, три гола забил так. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог — сам так забью, без поцелуя, — цитирует Ракицкого "Фонтанка".

Ракицкий перешёл в "Зенит" из "Шахтёра" в январе 2019 года. С петербургским клубом он стал чемпионом России, но потерял место в сборной Украины.