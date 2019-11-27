Кокляев опозорился перед боем с Емельяненко, не ответив на вопросы школьника

У известного пауэрлифтера перед открытой тренировкой спросили, кто является автором "Медного всадника" и какое отчество у Лермонтова, но он не смог ответить.

Михаилу Кокляеву в эту пятницу, 29 ноября, предстоит сразиться с Александром Емельяненко на ринге по правилам бокса. Сегодня оба спортсмена провели открытую тренировку, перед которой пообщались с журналистами. Среди представителей СМИ был школьник, он задал свои вопросы.

Ребёнок спросил у стронгмена, как зовут Лермонтова.

— Юрий Михайлович, — подумав, ответил Михаил. Когда его поправили, он пояснил свою ошибку.

— Наоборот, да! Михаил Юрьевич. С Лужковым спутал. Просто мы с вами где находимся? В "Лужниках", вот и напутал, — отшутился он.

Вопрос о том, кто написал "Медного всадника", заставил его задуматься ещё больше.

— Всадник... Кто такой всадник? Наверное, это было во времена Петра Первого. Думаю, он.

Правильный ответ — Александр Пушкин.

Правда, на вопрос, когда на Руси приняли христианство, он ответил моментально.

— 988 год. Помню, на учебнике было написано. Я в пятом классе учился, запомнил, — пояснил он.

Напомним, что бой Емельяненко — Кокляев состоится 29 ноября в Москве на "ВТБ-арене".

"Мы не тупые качки!" Емельяненко и Кокляев сошлись лицом к лицу перед боем года