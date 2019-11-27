Российскую легкоатлетку не пустили на турнир в Шотландию

Мария Ласицкене не сможет принять участие в соревнованиях из-за санкций в отношении ВФЛА.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не сможет принять участие в турнире в Глазго. Организаторы вычеркнули её из списка, потому что опасаются, что она не успеет получить нейтральный статус. Под российским флагом Ласицкене выступать не может из-за санкций в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

— Вчера нам пришёл отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют своё решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус", — цитирует ТАСС менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Турнир в Шотландии пройдёт 15 февраля 2020 года.

На чемпионате мира в Катаре Ласицкене завоевала золото. Россиянка стала первой, кто смог стать трёхкратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Впоследствии её признали лучшей легкоатлеткой Европы.