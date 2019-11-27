Отец хоккеиста Зайцева опроверг обвинения в похищении внучек

По заверениям Зайцева-старшего, полиция сейчас разбирается во всех обстоятельствах этого дела.

Отец защитника сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Игорь Зайцев рассказал, что детей забрал его сын.

— Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети. Маргарита не давала видеться отцу со своими детьми. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из моих внучек, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети, — цитирует слова Зайцева-старшего "Рен ТВ".

Напомним, экс-супруга защитника сборной России Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении её детей отцом хоккеиста.

Ранее сообщалось, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой. Из-за этого хоккеисту пришлось пропустить домашний матч в Национальной хоккейной лиге против "Нью-Йорк Рейнджерс" и улететь в Россию.