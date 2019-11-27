Дзюбу матерят фанаты, а он тащит "Зенит" в Лиге чемпионов

"Зенит" уверенно смотрелся весь первый тайм, хотя футболисты "Лиона" играли местами уверенно и грубо. Умудрились даже порвать футболку Артёму Дзюбе.
Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Дзюба после удара с углового головой забил мяч в ворота французской команды и после уже пошёл к скамейке, чтобы переодеть майку.
⚽ Дзюба выиграл борьбу в штрафной гостей и головой отправил мяч в ворота Антони Лопеша.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2019
📺 #ЗенитЛион на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DiMyua0Q2L
На второй тайм "Лион" вышел настроенным забить. Играть гости начали активнее и щекотали нервы Михаилу Кержакову, создавая момент за моментом у его ворот.
57 - удар из пределов штрафной, выше ворот #ЗенитЛион pic.twitter.com/sQBeHgrvzT— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) November 27, 2019
Однако сине-бело-голубые смогли переломить ход игры, за шесть минут до конца основного времени Магомед Оздоев увеличил преимущество — 2:0.
Так «Зенит» забил «Лиону» второй. Оздоев 👏👏👏https://t.co/4WyNKRJve1#ЗенитЛион pic.twitter.com/lHVrR1wa0h— Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019
Теперь у "Зенита" и "Лиона" по семь очков. Другие соперники по группе — "Лейпциг" и "Бенфика" — сыграют следом. Пока лидирует немецкая команда с девятью очками.
Лига чемпионов
Групповой этап. 5-й тур
"Зенит" — "Лион" — 2:0
Голы: Дзюба 42' (1:0), Оздоев 84' (2:0)