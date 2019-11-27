Дзюбу матерят фанаты, а он тащит "Зенит" в Лиге чемпионов

Петербургский клуб дома обыграл французский "Лион" со счётом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит" уверенно смотрелся весь первый тайм, хотя футболисты "Лиона" играли местами уверенно и грубо. Умудрились даже порвать футболку Артёму Дзюбе.

Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Дзюба после удара с углового головой забил мяч в ворота французской команды и после уже пошёл к скамейке, чтобы переодеть майку.

⚽ Дзюба выиграл борьбу в штрафной гостей и головой отправил мяч в ворота Антони Лопеша.



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На второй тайм "Лион" вышел настроенным забить. Играть гости начали активнее и щекотали нервы Михаилу Кержакову, создавая момент за моментом у его ворот.

Однако сине-бело-голубые смогли переломить ход игры, за шесть минут до конца основного времени Магомед Оздоев увеличил преимущество — 2:0.

Теперь у "Зенита" и "Лиона" по семь очков. Другие соперники по группе — "Лейпциг" и "Бенфика" — сыграют следом. Пока лидирует немецкая команда с девятью очками.

Лига чемпионов

Групповой этап. 5-й тур

"Зенит" — "Лион" — 2:0

Голы: Дзюба 42' (1:0), Оздоев 84' (2:0)