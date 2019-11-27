Месси проводит 700-й матч за "Барселону"

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Фото © twitter.com/FCBarcelona

Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который стал для него юбилейным.

"Барселона" в "Твиттере" поздравила аргентинского форварда Лионеля Месси с 700-м матчем за клуб. Отметим, что Лео выступает за каталонскую команду с 2004 года. За это время он отличился 612 раз.

В юбилейном матче Месси противостоит дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Ранее петербургский "Зенит" одержал победу над французским "Лионом" благодаря голам Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.

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