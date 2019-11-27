Месси проводит 700-й матч за "Барселону"

⭐ LEO #MESSI ⭐— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019
7⃣0⃣0⃣ appearances for Barça! 😍 pic.twitter.com/RuPoSRU9Ed
"Барселона" в "Твиттере" поздравила аргентинского форварда Лионеля Месси с 700-м матчем за клуб. Отметим, что Лео выступает за каталонскую команду с 2004 года. За это время он отличился 612 раз.
В юбилейном матче Месси противостоит дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов.
Ранее петербургский "Зенит" одержал победу над французским "Лионом" благодаря голам Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.