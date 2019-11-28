"Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю своё дело". Дзюба ответил фанатам

Российский нападающий после матча в Лиге чемпионов высказался о фанатах, которые материли его на двух играх.

— Много эмоций после гола? Не понимаю, о чём вы. У меня всё нормально. Правда, не знаю, откуда это всё берётся. Я просто радуюсь! Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю своё дело. Буду отвечать там, на поле, пока, — отметил Дзюба в послематчевом интервью клубному телевидению. — Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то там всё раздувает... Я не собираюсь каждому ходить и что-то доказывать. Время придёт.

Напомним, что фанаты "Спартака" обматерили Артёма Дзюбу во время матча сборной России с Сан-Марино, а затем и на игре с "Уралом" в Екатеринбурге. По решению КДК РФС "Спартак" оштрафовали на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков.

Дзюбу матерят фанаты, а он тащит "Зенит" в Лиге чемпионов