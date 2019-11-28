Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин в игре против "Ванкувера" забросил две шайбы и сделал ассистентский хет-трик.

Клуб "Питтсбург Пингвинз" со счётом 8:6 одержал домашнюю победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре. Россиянин оформил дубль и отметился тремя результативными передачами.

Evgeni Malkin scorches one home to put Pittsburgh back within one!#LetsGoPens pic.twitter.com/z7HPQchqwY — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 28, 2019

По итогам результатов матчей Джино удостоился звания главной звезды игрового дня в НХЛ.

— Сейчас я полон уверенности. Я это чувствую. Тренер дал мне больше времени, я действую во всех трёх зонах, выхожу на вбрасывание, играю в большинстве, — сказал Малкин после матча.

В последний раз Евгению удавалось набрать пять очков в одной игре в сезоне 2011/12.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Питтсбург Пингвинз" — "Ванкувер Кэнакс" — 8:6 (2:1; 0:3; 6:2)