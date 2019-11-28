Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова

Капитан "Вашингтона" накрутил оборону "Флориды" и послал шайбу между щитков российского голкипера.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин. Под занавес первого периода Ови с передачи своего партнёра Евгения Кузнецова в одиночку обыграл защиту "Флориды" и отправил снаряд в "домик" Сергея Бобровского.

Alex Ovechkin with a gorgeous move and finish to put Washington on the board!#ALLCAPS pic.twitter.com/CbLE3uD0YP — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 28, 2019

Для Овечкина эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне. Всего же на счету Александра 26 (16+10) очков за результативность в 26 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

"Вашингтон Кэпиталз" — "Флорида Пантерз" — 4:3 (1:0; 1:2; 2:1)