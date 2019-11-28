Фрик-шоу. Станет ли бой с Емельяненко "чистилищем" для Кокляева?

Завтра, 29 ноября, в Москве на "ВТБ-арене" состоится "Битва стихий", где главным событием вечера станет долгожданный для фанатов спорта боксёрский поединок между звездой смешанных единоборств Александром Емельяненко и известным российским тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым.

Ещё прошедшим летом было сложно представить, что такой бой возможен в принципе. Один из сильнейших в истории российского ММА боец против человека, никогда не выступавшего в единоборствах, даже на любительском уровне… Жуткий до безобразия миссматч. Но время изменяет ориентиры. Если раньше в профессиональном спорте фанатам было интересно узнать, кто действительно самый сильный спортсмен, вне зависимости от количества подписчиков в "Инстаграме" и поведения на публике, то теперь зрителям этого мало… Потребителям спортивно-развлекательного контента нужна история героев, а не их бэкграунд. Но если никого уже не удивить тем, что на ринг или в клетку заходят далёкие от профессионального спорта люди и проводят так называемые селебрити-поединки, то схватка профессионального бойца с человеком, который никогда не надевал на руки боксёрских перчаток, — нонсенс!

В 2019 году Конор Макгрегор бросил вызовы звёздам Голливуда Тому Крузу и Марку Уолбергу, и тогда ирландского экс-чемпиона UFC обвинили в малодушии. Разве ситуация Емельяненко и Кокляева — это не то же самое? Никто не умаляет заслуг Михаила в спорте, он действительно вписал своё имя в мир тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга, но какое это имеет отношение к боксу?

Странно слышать, как многие профессиональные эксперты из индустрии смешанных единоборств на полном серьёзе размышляют о шансах Кокляева на ринге, в один голос утверждая, что "они есть и достаточно неплохие". Выйди он против такого же новичка в боксе, действительно, Михаил был бы даже фаворитом. Но его оппонент — один из самых сильно бьющих бойцов ММА. Полагать, что, "если Миша попадёт, мало не покажется", — неуважение к Александру Емельяненко, который в принципе должен быть недосягаемым для Михаила. Настолько, что для того, чтобы Кокляеву его просто увидеть в ринге, необходимо будет использовать 25-й кадр…

17 декабря Михаилу исполнится 41 год, он никогда не занимался боксом. Вы действительно верите, что у него есть хотя бы один шанс на победу против человека, нокаутировавшего в ММА 20 соперников экстра-класса?

Если поединок 29 ноября пройдёт по честным правилам, не будет "подставным" и, что самое важное, Александр будет биться в полную силу, то это шоу — ода боли и насилию. На протяжении четырёх раундов профессиональный боец должен будет односторонне избивать новичка на ринге, нанося ему максимальный урон. Вопрос только, насколько будет зол и свиреп этот боец… Не исключено, что всех нас ждёт выставочный поединок, а не показательная порка. И чувство обмана…

Про Кокляева говорят, что он уже победил. Действительно, ведь он смог выйти из своей зоны комфорта и бросить вызов именитому бойцу-нокаутёру, а бой с его участием смог вызвать резонанс и собрать полный зал на 11 000 зрителей. И, конечно, заработать 80 000 долларов. На этом дивиденды Кокляева в этой истории должны закончиться. В ринге их точно не будет. Не должно быть, иначе не поверят…