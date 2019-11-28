Всё переплетено. "Зенит" победил французов, но отдал свою судьбу в их руки

В группе "Зенита" в Лиге чемпионов перед последним туром сложилась максимально запутанная ситуация. Питерский клуб может в итоге как выйти в плей-офф, так и совсем вылететь из еврокубков. Причём судьба сине-бело-голубых будет зависеть не только от них самих.

После домашней победы над "Лионом" со счётом 2:0 "Зенит" вышел на второе место в группе Лиги чемпионов. На первый взгляд — всё отлично: эта позиция даёт право играть в плей-офф.

Однако для питерского клуба ничего ещё не решено. Самое важное и самое сложное испытание "Зениту" предстоит в последнем туре. Причём вышло так, что от питерцев зависит далеко не всё. Виной тому невероятная концовка матча "Бенфика" — "Лейпциг". В пятом туре португальцы преспокойно вели в матче против немцев со счётом 2:0, но за финальные восемь минут умудрились упустить победу — 2:2. "Лейпциг" таким образом стал единственной командой из этого квартета, которая обезопасила себя перед последним туром — при любом раскладе немцы точно выйдут в плей-офф. А вот в остальном ситуация очень запутанная.

В последнем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Бенфикой", а "Лион" дома встретится с "Лейпцигом". Очень вероятны два сценария, при котором у трёх команд из этой группы может быть одинаковое количество очков (по 7 или по 10). Как же в таком случае будут распределяться места?

Стандартные критерии вроде личных встреч уже не подойдут, поэтому считать придётся в формате мини-турнира из трёх команд: кто удачнее сыграл сразу с двумя соперниками.

Всё более или менее понятно только с "Лейпцигом". Своё первое место он может отдать только "Лиону", потому что у французов уже есть в активе выездная победа над немцами. "Зенит" никак не сможет опередить саксонцев, потому что дважды им проиграл.

Что нужно "Зениту"?

Если вкратце — сыграть лучше "Лиона", потому что именно французы — главный соперник российского клуба в борьбе за одну путёвку в плей-офф. То есть сине-бело-голубых устроят победа или ничья с "Бенфикой" при поражении или ничьей "Лиона". Однако есть одно очень важное но. В случае если и "Зенит", и "Лион" добьются побед, то у них будет по 10 очков: казалось бы, всё хорошо. Но при таком сценарии 10 очков будет у трёх команд (ещё и "Лейпциг"), и тогда очки для распределения мест в группе будут считать по-другому (без учёта матчей с "Бенфикой").

"Лион" — 7 (две победы над "Лейпцигом", ничья и поражение с "Зенитом"); "Лейпциг" — 6 (две победы над "Зенитом", два поражения от "Лиона"); "Зенит" — 4 (победа и ничья с "Лионом", два поражения от "Лейпцига").

То есть победа "Лиона" над "Лейпцигом" — это автоматический вылет "Зенита" из Лиги чемпионов.

А вот если и "Зенит", и "Лион" проиграют свои матчи, то сложится другая фантастическая ситуация. Тогда у "Лейпцига" будет 13 очков, а у "Зенита", "Лиона" и "Бенфики" — по 7. И вот при этом раскладе питерцы — первый кандидат на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Зенит" — 7 (победа и ничья с "Лионом", победа и поражение с "Бенфикой"); "Бенфика" — 6 (победа и поражение с "Лионом", победа и поражение с "Зенитом"); "Лион" — 4 (победа и поражение с "Бенфикой", ничья и поражение с "Зенитом").

И, наконец, самый ужасный сценарий для "Зенита". Если "Лион" победит "Лейпциг", а сами питерцы крупно проиграют "Бенфике" (либо со счётом 0:2), то они займут четвёртое место в группе и вообще останутся без еврокубков.

"Лион" — 10 очков (две победы над "Лейпцигом"); "Лейпциг" — 10 очков (два поражения от "Лиона"); "Бенфика" — 7 очков (победа и поражение в матчах с "Зенитом", но лучшая разница мячей); "Зенит" — 7 очков (победа и поражение в матчах с "Бенфикой", но худшая разница мячей).

Победа над "Бенфикой" в последнем туре гарантирует "Зениту" евровесну (как минимум Лигу Европы), но не выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы остаться в розыгрыше самого престижного европейского футбольного трофея, питерцам нужно надеяться на фиаско "Лиона". А после поражения от самих питерцев французы явно захотят им насолить.