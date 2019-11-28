Россия опустилась ниже Алжира в рейтинге ФИФА

По сравнению с последним обновлением списка национальная команда потеряла в рейтинге одну позицию.

Сборная России по футболу замедлила свой сумасшедший взлёт в рейтинге ФИФА. Если в последние месяцы национальная команда неизменно поднималась вверх по списку, то в ноябре потеряла одну позицию, опустившись на 38-е место. Сборная России пропустила вперёд Алжир.

В ноябре сборная России проиграла Бельгии (1:4) и победила Сан-Марино (5:0). Бельгийцы, с которыми нашей команде снова предстоит встретиться на Евро-2020, по-прежнему продолжают удерживать лидерство в рейтинге, опережая действующих чемпионов мира — французов.