Мощь Овечкина и хит Кучерова. Топ-10 силовых приёмов хоккейного сезона

Лайф представляет десятку лучших хоккейных хитов, когда игроки не жалели друг друга.

10. Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз")

Лидер обороны королей Дрю Даути в матче с "Калгари" применил эффектный силовой приём против молодого дарования огоньков Мэттью Ткачука, пытавшегося прорваться по левому борту в зону "Лос-Анджелеса", после чего на льду началась настоящая заварушка с участием хоккеистов обеих команд.

9. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в гостевой игре против "Баффало" хитанул на чешском нападающем клинков Владимире Соботке. Чех с помощью партнёров покинул площадку, косо поглядывая в сторону россиянина.

8. Том Уилсон ("Вашингтон Кэпиталз")

Партнёр Александра Овечкина по тройке нападения "Вашингтона" Том Уилсон совместно с Ови поймали в "коробку" форварда "Рейнджерс" Брендана Лемье. Последнему действия столичных хоккеистов не понравились, и он решил отомстить Уилсону, скинув краги.

7. Константин Алексеев ("Сибирь", Новосибирск)

Очень рисковал защитник "Сибири" Константин Алексеев, фоля на игроке обороны "Ак Барса" Андрее Педане. Алексеев в этом эпизоде мог нанести травму казанскому хоккеисту, применяя такой грязный силовой приём. К счастью для новосибирского игрока, партнёры Педана не стали мстить за своего хоккеиста, а Андрей избежал серьёзного повреждения.

6. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин как кеглю в боулинге опрокинул форварда "Бостона" Пола Кэри, наказав хоккеиста за его медлительность и долгое принятие решений.

5. Винс Данн ("Сент-Луис Блюз")

Защитник музыкантов Винс Данн в домашнем матче на радость болельщикам "Сент-Луиса" мощным силовым приёмом встретил форварда "Калгари" Эндрю Манджапане. После таких хитов нужно быть готовым к тому, что придётся за себя постоять.

Hit of the year? Hit of the year. #stlblues



TV: FSMW | Stream: FSGO pic.twitter.com/hiAFTx24z2 — FOX Sports Midwest (@FSMidwest) November 22, 2019

4. Райан Грейвс ("Колорадо Эвеланш")

Жёстко в этом игровом моменте поступил защитник лавин Райан Грейвс с форвардом "Эдмонтона" Алексом Чиассоном. После болезненного столкновения нападающему нефтяников понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя.

3. Айан Кол ("Колорадо Эвеланш")

Форвард "Эдмонтона" Зак Кэссиан уверенно шёл на защитника лавин Айана Кола с целью впечатать соперника в борт. Однако нападающий не ожидал, что сам окажется в роли жертвы, вылетев на скамейку запасных своей команды.

Totally meant to do that. pic.twitter.com/BS5a9Gmo6s — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 28, 2019

2. Алек Мартинес ("Лос-Анджелес Кингз")

Защитник "Кингз" Алек Мартинес без какой-либо грязи сокрушил нападающего "Торонто" Александра Керфута. Выглядело это впечатляюще!

1. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

На этот раз под раздачу Овечкина попал игрок первого звена "Монреаля" Джонатан Друэн, который на себе испытал всю мощь Александра Великого.