Нью-Йорк не видел такого почти 8 лет! Панарин устроил мастер-класс в НХЛ

Российский нападающий изо всех сил тащит свою новую команду, сметая рекорды один за другим.

Единственное светлое пятно в "Рейнджерс" образца текущего сезона — это Артемий Панарин, которого переманили в межсезонье за огромные деньги. Россиянин изо всех сил старается отрабатывать свой жирный контракт. В ноябре он набрал 20 очков (семь шайб и 13 передач) за 13 матчей — такое ни одному игроку нью-йоркской команды не удавалось на протяжении почти восьми лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

The High Kick ™ pic.twitter.com/YYcD7imPg8 — New York Rangers (@NYRangers) November 26, 2019

Последний раз игроки "Рейнджерс" преодолевали 20-очковую отметку за месяц в далёком 2012 году, но тогда Брэду Ричардсу и Мариану Габорику понадобилось по 17 матчей.

— Слушайте, мы все знали о том, что он умеет. Но, знаете, он настолько динамичен. А как он играет без шайбы... Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он победитель. И всех ребят это заряжает. Мы все питаемся тем, что он делает, — описывает игру Панарина главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

Панарин — не только лучший игрок "Рейнджерс", но и единственный представитель России в десятке лучших бомбардиров НХЛ. На его счету 32 очка в 23 матчах.

Однако, к сожалению для Панарина, партнёры не всегда соответствуют его уровню. Поэтому "Рейнджерс" плетётся лишь на 12-м месте в Восточной конференции, на три балла отставая от зоны плей-офф.