Емельяненко получил официальное разрешение на избиение Кокляева

Федерация бокса России разрешила бойцу смешанных единоборств проводить поединки на ринге.

Федерация бокса России выдала бойцу ММА Александру Емельяненко лицензию на проведение поединков в перчатках и на ринге, сообщает ТАСС. Это означает, что теперь чемпион России, Европы и мира по самбо сможет официально дебютировать в новом виде спорта и сразиться с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

Емельяненко-младший уверен, что у стронгмена нет против него ни единого шанса и на ринге состоится избиение. Как всё будет на самом деле, узнаем совсем скоро: бой состоится 29 ноября на "ВТБ-арене" в Москве.

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