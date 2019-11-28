Судьба России в её руках. 10 жарких фото ведущей жеребьёвки Евро-2020

Жеребьёвка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Несмотря на то что сборная России уже знает двух своих соперников — Данию и Бельгию, — кое-что ещё остаётся неясным. Кто ещё попадёт в нашу группу — Финляндия или Уэльс — поможет определить румынская телезвезда Корина Караджа, которая станет ведущей жеребьёвки Евро-2020.
Моё самое любимое занятие — это путешествовать
Корина Караджа
Любимый исторический персонаж — Клеопатра
Корина Караджа
Я бы ничего не стала в себе менять, иначе это разрушило бы гармонию. Оставила бы всё как есть: и хорошее, и плохое. Я думаю, что идти против природы — это глупо
Корина Караджа
Больше всего жалею о том, что до сих пор не научилась плавать
Корина Караджа
Больше всего меня восхищает женственность. Она или есть, или её нет. Неважно, какая на вас одежда, аксессуары или косметика, женственность вы не купите
Корина Караджа
То, что вы не можете сделать сегодня, завтра уже не нужно
Корина Караджа
Самая большая боль — это бессилие перед чьей-то болезнью
Корина Караджа
Мой самый большой недостаток — не могу управлять временем: хочу сделать всё и сразу, использовать каждую секунду
Корина Караджа
Единственные люди, которых я презираю, это политики
Корина Караджа
Счастье — это момент. Вы проживаете его много раз, и он всегда только в вашей власти. Он не связан с другими людьми или материальными вещами
Корина Караджа