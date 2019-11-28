Судьба России в её руках. 10 жарких фото ведущей жеребьёвки Евро-2020

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Фото © instagram/corinacaragea

Румынская телеведущая Корина Караджа вместе с португальцем Педро Пинто будет распределять команды по группам.

Жеребьёвка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Несмотря на то что сборная России уже знает двух своих соперников — Данию и Бельгию, — кое-что ещё остаётся неясным. Кто ещё попадёт в нашу группу — Финляндия или Уэльс — поможет определить румынская телезвезда Корина Караджа, которая станет ведущей жеребьёвки Евро-2020.

Моё самое любимое занятие — это путешествовать

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3zk4dxhypn/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Любимый исторический персонаж — Клеопатра

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/corinacaragea/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Я бы ничего не стала в себе менять, иначе это разрушило бы гармонию. Оставила бы всё как есть: и хорошее, и плохое. Я думаю, что идти против природы — это глупо

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BeSXG8bnJzh/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Больше всего жалею о том, что до сих пор не научилась плавать

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3pnOqbn5Mo/" target="_blank">i_am_a_traveller_soul</a></p>

Больше всего меня восхищает женственность. Она или есть, или её нет. Неважно, какая на вас одежда, аксессуары или косметика, женственность вы не купите

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BuXEdbdBzRg/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank">corinacaragea</a></p>

То, что вы не можете сделать сегодня, завтра уже не нужно

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bt3r2grBkTc/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Самая большая боль — это бессилие перед чьей-то болезнью

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bl28CeCBSX7/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Мой самый большой недостаток — не могу управлять временем: хочу сделать всё и сразу, использовать каждую секунду

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/corinacaragea/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Единственные люди, которых я презираю, это политики

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/corinacaragea/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Счастье — это момент. Вы проживаете его много раз, и он всегда только в вашей власти. Он не связан с другими людьми или материальными вещами

Корина Караджа

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/corinacaragea/" target="_blank">corinacaragea</a></p>

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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