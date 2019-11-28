Суд заставит Глушакова выплатить 42 млн рублей бывшей жене

Размер компенсации после апелляции, которую выиграла экс-супруга футболиста, значительно вырос.

Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова Дарья выиграла апелляцию по делу о разделе совместно нажитого имущества. Таким образом, сумма компенсации, которую должен выплатить игрок "Ахмата", выросла с 10 до 42 миллионов рублей.

— Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей, — цитирует агентство городских новостей "Москва" адвоката Алису Образцову.

В августе Никулинский суд поделил совместно нажитое имущество Глушаковых, однако Дарью решение суда не устроило. По её мнению, до суда супруг вывел со счетов более 200 миллионов рублей, неучтённых в иске.

В целом же разборки между Глушаковым и его бывшей женой длятся больше года. В браке они состояли с 2009 года. У них есть две дочки — Валерия и Александра. По словам Дарьи, поводом для разрыва стали постоянные супружеские измены футболиста.

В прошлом году в Сети появилась видеозапись, где Глушаков отдыхает в сауне в компании девушки.