"Спартак" приглашает фанатов сыграть в NHL 2020

Хоккейный клуб "Спартак" открывает новый клубный магазин и в честь этого события проводит турнир по NHL 2020 на игровых консолях PlayStation 4. Победители и призёры получат подарки от партнёров красно-белого коллектива.

Чтобы принять участие в турнире, нужно отправить заявку в свободной форме на электронную почту tournament@spartak.ru, получить подтверждение и прийти в ТРК "Vegas Кунцево" 30 ноября к 13:00. Принять участие смогут 64 болельщика "Спартака", для них приготовлено 16 игровых консолей.