Российский гонщик стал напарником сына Шумахера

Чемпион "Формулы-3" и пилот академии Ferrari Роберт Шварцман получил повышение перед грядущим сезоном.

Команда "Формулы-2" "Према" объявила состав гонщиков на будущий сезон. К сыну великого чемпиона Михаэля Шумахера Мику присоединился российский пилот Роберт Шварцман. В 2019 году 20-летний россиянин стал чемпионом "Формулы-3" и теперь заслужил повышение.

— Я очень рад перейти в "Формулу-2", последнюю и очень важную ступень перед "Формулой-1". Наша цель — выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть всё, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди, — цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

Шварцману 20 лет, он, как и Мик Шумахер, является пилотом академии Ferrari. Помимо победы в чемпионате "Формулы-3" в активе россиянина первое место в соревновании Toyota Racing Series в 2018 году.