ЦСКА нанёс "Металлургу" пятое поражение кряду

Голами в составе армейской команды отметились Кирилл Капризов (5' большинство), Михаил Григоренко (18' меньшинство) и Павел Корнаухов (31').
Пас красивый, конечно, но... pic.twitter.com/Ei7ip4bKmU— КХЛ (@khl) November 28, 2019
Единственную шайбу в составе "сталеваров" на исходе встречи забросил Николай Кулёмин.
ЦСКА, набрав 47 очков, сохранил за собой первое место в Западной конференции, оторвавшись от ближайшего преследователя СКА на три балла. Магнитогорцы, потерпев пятое подряд поражение, с 34 очками остались седьмыми на Востоке.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Металлург" Мг — ЦСКА — 1:3 (0:2; 0:1; 1:0)
- "Куньлунь РС" — "Авангард" — 2:3 Б (1:2; 1:0; 0:0; 0:0; 0:1)
- "Автомобилист" — "Барыс" — 1:2 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 0:1)
- "Трактор" — "Салават Юлаев" — 4:2 (2:0; 0:1; 2:1)