ЦСКА нанёс "Металлургу" пятое поражение кряду

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Фото © Twitter/КХЛ

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде со счётом 3:1 победил магнитогорский "Металлург".

Голами в составе армейской команды отметились Кирилл Капризов (5' большинство), Михаил Григоренко (18' меньшинство) и Павел Корнаухов (31').

Единственную шайбу в составе "сталеваров" на исходе встречи забросил Николай Кулёмин.

ЦСКА, набрав 47 очков, сохранил за собой первое место в Западной конференции, оторвавшись от ближайшего преследователя СКА на три балла. Магнитогорцы, потерпев пятое подряд поражение, с 34 очками остались седьмыми на Востоке.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Металлург" Мг — ЦСКА — 1:3 (0:2; 0:1; 1:0)
  • "Куньлунь РС" — "Авангард" — 2:3 Б (1:2; 1:0; 0:0; 0:0; 0:1)
  • "Автомобилист" — "Барыс" — 1:2 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 0:1)
  • "Трактор" — "Салават Юлаев" — 4:2 (2:0; 0:1; 2:1)
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