"Краснодар" отомстил "Базелю" за жесточайший разгром

"Быки" дома одержали минимальную победу и сохранили шансы на первое место в группе.

В пятом туре Лиги Европы "Краснодар" встречался со швейцарским "Базелем", который камня на камне не оставил от российского клуба в первом матче (0:5). Однако на этот раз "быки" сумели извлечь уроки из чувствительного поражения и сыграли более собранно. Большую часть игры "Краснодар" владел игровым преимуществом и сумел реализовать его на 72-й минуте, когда русский бразилец Ари забил гол с пенальти — 1:0.

"Краснодар" удержал минимальную победу и поквитался с "Базелем" за болезненный удар в Швейцарии. Однако на последних секундах встречи Ари отметился уже с негативной стороны, получив красную карточку. Форвард теперь не сможет помочь команде в игре с "Хетафе", которая станет решающей для "Краснодара". Пока "быки" на втором месте, но в последнем туре могут как подняться на первое, так и опуститься на третье.

Лига Европы, 5-й тур.

"Краснодар" — "Базель" — 1:0.

Голы: Ари 72' (1:0).