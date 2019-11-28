ЦСКА досрочно вылетел из Лиги Европы

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Фото © twitter/EuropaLeague

Армейцы дома сыграли вничью с болгарским "Лудогорцем" и окончательно потеряли шансы на выход из группы.

Московский ЦСКА завершил свою еврокубковую кампанию. Армейцы так и не смогли оправиться от кошмарного старта в Лиге Европы, где они потерпели три поражения в трёх стартовых матчах. Очередная встреча завершилась вничью: не сумев обыграть "Лудогорец", ЦСКА лишился даже математических шансов на выход в плей-офф. Итог встречи — 1:1, единственный гол российского клуба забил Фёдор Чалов.

В активе ЦСКА всего два очка после пяти встреч. И возможная победа в последнем матче над "Эспаньолом" не гарантирует армейцам даже третьего места в группе.

<p>Фото © <a href="https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

Лига Европы, 5-й тур

ЦСКА — "Лудогорец" — 1:1.

Голы: Кешерю 66' (0:1), Чалов 75' (1:1).

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