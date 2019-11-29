Игрок НХЛ Гусев трижды помог партнёрам пробить самого дорогого вратаря в мире

Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Никита Гусев, похоже, стал осваиваться в сильнейшей хоккейной лиге мира (НХЛ).

Воспитательные санкции, которые главный тренер "дьяволов" Джон Хэйден наложил на россиянина в виде непопадания Никиты в основной состав команды, стали приносить свои плоды. В выездном матче против "Монреаля" Гусев отметился тремя результативными передачами, и во многом благодаря его игре команда из Нью-Джерси одержала непростую победу со счётом 6:4.

В течение одной минуты в середине первого периода Никита дважды поучаствовал во взятии ворот самого высокооплачиваемого голкипера в лиге — Кэри Прайса. Сначала после великолепного паса россиянина форварду "дьяволов" Блэйку Коулману ничего не оставалось, как только подставить клюшку и открыть счёт в игре, реализовав выход два в одного.

Blake Coleman tallies on the odd-man rush to open the scoring!#NJDevils pic.twitter.com/3S0r1bFOxA — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 29, 2019

А спустя минуту Гусев ассистировал нападающему Трэвису Зэйджаку. Никита находился под прессингом соперника, но всё же смог выполнить передачу на партнёра от правого борта.

Travis Zajac roofs the bouncing puck for a beauty to restore the Devils lead!#NJDevils pic.twitter.com/EpI7dBO8lm — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 29, 2019

Свой ассистентский хет-трик Гусев оформил на экваторе третьего периода, когда его команда вела со счётом 4:3. Никита начал атаку "дьяволов", одним пасом выключив из игры четверых хоккеистов "Монреаля". Гусев усвоил требования своего наставника, который упрекал российского хоккеиста в медленном выводе шайбы из своей зоны. Несомненно, что Джон Хайнс остался доволен прогрессом Никиты.

Damon Severson gives the Devils some breathing room, pushing the lead to 2 with a fantastic shot!#NJDevils pic.twitter.com/wvoFlPUOPf — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 29, 2019

По итогам встречи Гусев был признан первой звездой матча. Всего в своём дебютном сезоне в НХЛ Никита принял участие в 21 игре. На счету российского хоккеиста пять заброшенных шайб и шесть результативных передач.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Монреаль Канадиенс" — "Нью-Джерси Девилз" — 4:6 (1:2; 2:2; 1:2)