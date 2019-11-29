Катастрофа близка. Португалия ушла в отрыв от России в рейтинге УЕФА

После пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы отрыв португальцев в таблице коэффициентов УЕФА увеличился до 2,033 балла.

На этой неделе "Зенит" победил "Лион" (2:0), "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), "Краснодар" сделал "Базель" (1:0), а ЦСКА разошёлся миром с "Лудогорцем" (1:1). Несмотря на достаточно неплохие результаты (две победы, одна ничья и одно поражение), отрыв Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА увеличился уже значительно.

Россия располагается на седьмом месте, что позволяет делегировать только одну команду в ЛЧ и одну через квалификацию. Шестое место же давало нам две прямые путёвки и одну — в квалификацию.

Чисто теоретически вернуть себе шестое место ещё можно, но сделать это будет крайне сложно. Ведь нужно не только чтобы все команды победили, но чтобы португальские клубы проиграли. А у ЦСКА впереди матч на выезде с "Эспаньолом", у "Локо" — в Мадриде с "Атлетико", у "Краснодара" — встреча с "Хетафе", а у "Зенита" — с "Бенфикой".

Вероятнее всего, мы уже лишились одной команды в Лиге чемпионов на следующий сезон.