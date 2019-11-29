"Арсенал" расстался с Унаи Эмери. Это его Дзюба называл "тренеришкой"

На официальном сайте лондонского "Арсенала" сообщили, что Унаи Эмери был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
Club statement: Unai Emery— Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019
— Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые неустанно старались вернуть клуб к соревнованиям на уровне, которого мы все ожидаем. Мы желаем ему только успеха, — говорится в заявлении клуба.
Также отмечается, что, пока идут поиски нового главного тренера, с командой будет работать Фредрик Юнгберг.