"Арсенал" расстался с Унаи Эмери. Это его Дзюба называл "тренеришкой"

48-летний испанский специалист работал в лондонском клубе с мая 2018 года. За это время он смог только вывести команду в финал Лиги Европы.

На официальном сайте лондонского "Арсенала" сообщили, что Унаи Эмери был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

— Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые неустанно старались вернуть клуб к соревнованиям на уровне, которого мы все ожидаем. Мы желаем ему только успеха, — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что, пока идут поиски нового главного тренера, с командой будет работать Фредрик Юнгберг.