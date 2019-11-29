Жена Овечкина показала, как Александр готовит ей завтрак

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На видео лидер и капитан "Кэпиталз" в футболке с надписью "Армия России" мастерит вкусные сэндвичи.

Анастасия Шубская — супруга российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина — поделилась видео, как её муж готовит для неё завтрак в виде сэндвичей. При этом на капитане "столичных" надета патриотическая футболка с надписью "Армия России".

Похоже, участие в благотворительной акции, где Ови осваивал уроки по приготовлению пиццы и лично доставлял её заказчикам, не прошло даром.

В нынешнем чемпионате НХЛ на счету Овечкина 16 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 26 матчах.

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