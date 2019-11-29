Жена Овечкина показала, как Александр готовит ей завтрак

На видео лидер и капитан "Кэпиталз" в футболке с надписью "Армия России" мастерит вкусные сэндвичи.

Анастасия Шубская — супруга российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина — поделилась видео, как её муж готовит для неё завтрак в виде сэндвичей. При этом на капитане "столичных" надета патриотическая футболка с надписью "Армия России".

Овечкин на кухне pic.twitter.com/ELe7hvKGzw — Life | Спорт (@sport_lf) November 29, 2019

Похоже, участие в благотворительной акции, где Ови осваивал уроки по приготовлению пиццы и лично доставлял её заказчикам, не прошло даром.

В нынешнем чемпионате НХЛ на счету Овечкина 16 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 26 матчах.