Емельяненко вырубил Кокляева за 2,5 минуты в боксёрском шоу

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Фото © Скриншот "Рен ТВ"

В Москве на "ВТБ-арене" состоялся долгожданный для многих поединок по правилам бокса между известным бойцом ММА и скандальным стронгмэном.

38-летний российский боец ММА Александр Емельяненко победил 40-летнего стронгмена из Челябинска Михаила Кокляева в боксёрском поединке. И это был яркий нокаут! Чтобы сделать это, Александру понадобилось чуть больше двух минут.

Сам же поединок должен был продлиться всего четыре раунда.

<p>Фото © Скриншот <a href="https://ren.tv/" target="_blank">&#34;Рен ТВ&#34;</a></p>

Этот поединок многие назвали "боем года".

До этого боя Максим Новосёлов победил Алексея Новосёлова и не смог застегнуть на себе чемпионский пояс.

Кокляев опозорился перед боем с Емельяненко, не ответив на вопросы школьника

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