Емельяненко вырубил Кокляева за 2,5 минуты в боксёрском шоу

В Москве на "ВТБ-арене" состоялся долгожданный для многих поединок по правилам бокса между известным бойцом ММА и скандальным стронгмэном.

38-летний российский боец ММА Александр Емельяненко победил 40-летнего стронгмена из Челябинска Михаила Кокляева в боксёрском поединке. И это был яркий нокаут! Чтобы сделать это, Александру понадобилось чуть больше двух минут.

Сам же поединок должен был продлиться всего четыре раунда.

Этот поединок многие назвали "боем года".

До этого боя Максим Новосёлов победил Алексея Новосёлова и не смог застегнуть на себе чемпионский пояс.

Кокляев опозорился перед боем с Емельяненко, не ответив на вопросы школьника