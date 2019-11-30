Хоккеист НХЛ Ничушкин забросил свою вторую шайбу в сезоне

Россиянин забил классный гол и помог "Колорадо" одержать седьмую победу в 10 последних матчах.

Клуб "Колорадо Эвеланш" на выезде со счётом 5:2 переиграл команду "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Валерий Ничушкин. На шестой минуте второго периода россиянину удался стремительный проход через всю площадку, после чего он мастерски переиграл голкипера "ястребов" Кори Кроуфорда.

We’re gonna need to watch this Valeri Nichushkin goal a few times.



Just to soak it all in. #GoAvsGo pic.twitter.com/3xlgjxK5O4 — Colorado Avalanche (@Avalanche) November 29, 2019

Эта шайба стала второй для Ничушкина за последние 94 матча, проведённые в НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго Блэкхокс" — "Колорадо Эвеланш" — 2:5 (1:3; 1:2; 0:0)