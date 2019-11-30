Хоккеист НХЛ Ничушкин забросил свою вторую шайбу в сезоне

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Фото © NHL

Россиянин забил классный гол и помог "Колорадо" одержать седьмую победу в 10 последних матчах.

Клуб "Колорадо Эвеланш" на выезде со счётом 5:2 переиграл команду "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Валерий Ничушкин. На шестой минуте второго периода россиянину удался стремительный проход через всю площадку, после чего он мастерски переиграл голкипера "ястребов" Кори Кроуфорда.

Эта шайба стала второй для Ничушкина за последние 94 матча, проведённые в НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго Блэкхокс" — "Колорадо Эвеланш" — 2:5 (1:3; 1:2; 0:0)

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