Обладатель Кубка Гагарина Гарипов расторг контракт с "Ак Барсом"

Казанский клуб и хоккеист по обоюдному согласию сторон расторгли трудовое соглашение.

Обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" голкипер Эмиль Гарипов покидает казанскую команду. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клуб благодарит вратаря за игру и девять сезонов, проведённых в составе команды, а также за неизмеримый вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина и желает удачи в дальнейшей карьере, говорится в обращении "барсов", опубликованном на официальном сайте татарстанской команды.

Спасибо за всё, Эмиль! ✊ pic.twitter.com/rO3PPEd2fc — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 30, 2019

— Я с благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста. Не представлял, что когда-нибудь придётся играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов, — цитирует слова голкипера пресс-служба "Ак Барса".

28-летний Гарипов из-за травмы спины не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года. В составе "Ак Барса" Эмиль сыграл 252 матча, одержав в них 141 победу, не пропустив ни разу в 21 встрече. В сезоне 2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.