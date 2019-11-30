"Обман года". Стоил ли бой Емельяненко и Кокляева такого хайпа?

Чуда не произошло! Всё случилось именно так, как каждый из нас себе это представлял. Александр Емельяненко без особых усилий, так сказать, даже не вспотев, нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Но стоил ли этот поединок всего сопутствующего ему ажиотажа и хайпа?

В победу Михаила верили, вернее, пытались верить, наверное, только его самые преданные фанаты, друзья и близкие. Но для этого Емельяненко должен был бы появиться на ринге в состоянии алкогольного опьянения и абсолютно демотивированным. К счастью, АЕ предстал в прекрасной физической форме.

Как и обещал топовый боец ММА, он дал возможность в начале боя показать все свои умения в боксе противнику, предоставив ему право "вымахаться"... Кокляев изо всех сил пытался воспользоваться своим единственным шансом, стараясь попасть по пока ещё не включившегося на все сто Емельяненко, но эти "потуги" были тщетны… И дело не в том, что Александр всё видел, прекрасно оборонялся и был быстрее. Нет. Несмотря на внушительную физическую мощь, удары стронгмена казались "подушечными". Михаил старался всё делать правильно, как учили, но за восемь месяцев профессиональными боксёрами не становятся. Ударам 40-летнего пауэрлифтера не хватало резкости и скорости — ключевых навыков, без которых не нанести какого-либо урона оппоненту. Именно этот фактор и продемонстрировал истинный нынешний уровень Кокляева в боксе…

Как только Емельяненко стало скучно на ринге, он всё закончил. И сделал это не грубо и жестоко, а изящно, на классе. Браво, Александр!

Емельяненко вырубил Кокляева за 2,5 минуты в боксёрском шоу

К АЕ действительно нет вопросов, он сделал свою работу на пять, подтвердив все сказанные слова. Вопросы есть только к Кокляеву.

Михаил, оно того стоило? Да, ты "попробовал". Попробовал победить у одного из самых сильных в истории российских смешанных единоборств бойца, но ведь необходимо соответствовать, а не идти на верную погибель… Пройти путь. А ты захотел мгновенного хайпа…

Михаил, ты просишь реванша у АЕ по правилам ММА. Ты реально веришь, что способен победить, или важнее просто хайпануть?

Кокляев вряд ли искренне ответит на эти вопросы, и это его право. Он делает ровно то, что соответствует духу нашего времени. Его фрик-поединок против профессионального бойца собрал на трибунах 11 000 зрителей и миллионы просмотров на ТВ и Youtube. И, наверное, этим всё сказано…

Людям уже неинтересно смотреть, как условно мастер спорта Магомед Магомедов из Дагестана бьётся против мастера спорта Ивана Иванова из Санкт-Петербурга… Людям нужны жареные факты. Людям нужен российский аналог польского FameMMA.

А Михаилу Кокляеву хотелось бы посоветовать не пытаться продолжать историю с Емельяненко. Она без шансов… Хотелось бы увидеть ставшего знаменитым стронгмена в поединках с равными по силе соперниками. Таких полно у Амирана Сардарова в его проекте "Битва за хайп". К примеру, 220-килограммовый Денис Папа Гигант Вильданов. Вот уж действительно "бой года"…

Искренне верим, что и не отказывающийся от лёгких денег Александр Емельяненко всё же сосредоточится на схватках с профессиональными бойцами и наконец вернётся в клетку, а не на арену цирка… Тебе там не место, Александр!