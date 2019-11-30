"Уфа" прервала семиматчевую серию без побед

Единственный гол у команды Вадима Евсеева забил форвард Ловро Бизяк на 25-й минуте встречи, прервав семиматчевую серию без побед.
В твиттере уфимской команды эмоционально отреагировали на победу.
И ЭТО ПОБЕДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!— ФК УФА (@UfaFc) November 30, 2019
Теперь "Уфа" с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а у "Крыльев" — 12-е место и 18 очков.
РПЛ. 18-й тур
"Крылья Советов" — "Уфа" — 0:1
Голы: Бизяк 25' (0:1)