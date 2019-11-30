"Уфа" прервала семиматчевую серию без побед

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Фото © ФК "Уфа"

"Уфа" с минимальным счётом победила самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура чемпионата России.

Единственный гол у команды Вадима Евсеева забил форвард Ловро Бизяк на 25-й минуте встречи, прервав семиматчевую серию без побед.

В твиттере уфимской команды эмоционально отреагировали на победу.

Теперь "Уфа" с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а у "Крыльев" — 12-е место и 18 очков.

РПЛ. 18-й тур

"Крылья Советов" — "Уфа" — 0:1

Голы: Бизяк 25' (0:1)

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