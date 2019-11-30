"Витесс" принял отставку Слуцкого. Ждём его теперь в России?

Российский специалист после пятого подряд поражения в чемпионате Голландии подал в отставку.

Сегодня стало известно, что "Витесс" принял отставку Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покидает и его тренерский штаб, в который входили братья Березуцкие. Об этом сообщили на сайте клуба.

Leonid Slutskiy legt zijn functie als hoofdtrainer per direct neer. Ook assistent-trainers Oleg Yarovinskiy, Vasily Berezutskiy en Alexey Berezutskiy vertrekken bij Vitesse



De club beraadt zich de komende dagen over de invulling van de staf https://t.co/3mxWSxkkTV#Vitesse pic.twitter.com/VziYEUk7eY — Vitesse (@MijnVitesse) November 30, 2019

— Я сделал всё, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось. В данный момент нужно думать о клубе и его болельщиках. Клубу нужен кто-то ещё, кто сможет вернуть бизнес в нужное русло. Это было фантастическое время, — приводит слова Леонида Викторовича сайт клуба.

После отставки Слуцкого ряд СМИ сообщил, что им активно интересуются в России.